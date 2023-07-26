تطبيق تقنية "عين الصقر" والتسلل الآلي لأول مرة في كأس الملك سلمان للأندية العربية

المصدر: د ب أ

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أقيم مساء اليوم الثلاثاء، في قاعة المؤتمرات بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها مؤتمر صحفي عام، بحضور الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، وعبدالله الجنيبي رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، ومعيض الشهري مدير البطولة؛ للحديث عن آخر الاستعدادات لانطلاق منافسات البطولة، والوقوف على جاهزية جميع اللجان، واعتماد قوائم الأندية والحكام.

وقال عبدالله الجنيبي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: "إن البطولة ستشهد نقلة نوعية في التحكيم، حيث ستُطبق تقنية خط المرمى (عين الصقر)، والتسلل الآلي وتقنية (فار) ، مؤكداً جاهزية الملاعب بشكل كامل لاحتضان مباريات البطولة.

وأفاد معيض الشهري مدير البطولة بأن القناة الناقلة لمباريات البطولة هي قناة "اس اس سي" حصرياً، بالإضافة إلى منصة شاهد، مُبيناً أن هناك 3 فئات للتذاكر متاحة أمام الجماهير هي الذهبية والفضية والموحدة.

ورداً على استفسار بشأن آلية خروج الجماهير بعد كل مباراة، أفاد بأن المشجع لا يستطيع الحضور مباراتين بتذكرة واحدة، مُبيناً أن لديهم منسقين أمنيين من قارتي آسيا وإفريقيا بخصوص هذا الأمر، ولديهم الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه الأمور.



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