البرازيلي مالكولم ينتقل إلى الهلال السعودي مقابل 67 مليون دولار

المصدر: رويترز

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أعلن ألكسندر ميدفيديف رئيس زينيت سان بطرسبرج توصله لاتفاق ببيع البرازيلي مالكولم إلى الهلال السعودي في صفقة ضخمة اليوم الأحد.

ونقلت وكالة (ريا نوفوستي) الروسية للأنباء عن ميدفيديف قوله اليوم الأحد "استكملنا المفاوضات مع الهلال السعودي بخصوص انتقال مالكوم مقابل 60 مليون يورو (66.82 مليون دولار)".

وأضاف "يجب دفع نصف هذا المقبل لتفعيل التعاقد، وسيتم استكمال المبلغ قبل نهاية موسم 2023-2024. لا يوجد أي حوافز إضافية".

وكان الجناح البرازيلي البالغ عمره 26 عاما قد انتقل إلى زينيت قادما من برشلونة في 2019، وأحرز لقب هداف الدوري الروسي في الموسم الماضي برصيد 23 هدفا.

وأبرم الهلال تعاقدات قوية هذا الصيف وضم روبن نيفيز قائد ولفرهامبتون واندرارز وكاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي وسيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش لاعب وسط لاتسيو.

وبات الدوري السعودي جاذبا لنجوم كرة القدم الأوروبية منذ انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في نهاية العام الماضي.

وضم الاتحاد بطل الدوري لاعبين كبارا هذا الصيف من عينة كريم بنزيما قائد ريال مدريد ونغولو كانتي من تشيلسي، كما تعاقد جاره الأهلي مع إدوار مندي حارس تشيلسي وروبرتو فيرمينو قادما من ليفربول.

ونجح النصر أيضا في ضم مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان وسيكو فوفانا لاعب لانس وأليكس تيليس الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد ضمن صفقات أخرى كبيرة للأندية السعودية.

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