كلاب فابينيو تهدد انتقاله إلى الاتحاد السعودي

المصدر: رويترز

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ذكرت تقارير مختلفة أن انتقال البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول إلى نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بات مهددا بالفشل بداعي عدم السماح بعد لكلبي اللاعب بدخول المملكة.

وقالت التقارير الإنجليزية والسعودية إن فابينيو يملك كلبين شرسين من فصيلة (البج)، ويرغب في الحصول أولا على موافقة دخولهما إلى السعودية قبل استكمال باقي إجراءات التعاقد.

وانتشر وسم (دخول كلاب فابينهو مطلب) على نطاق واسع على تويتر وسط مطالبات الآلاف بالتصريح لكلبي اللاعب البرازيلي بدخول البلاد.

ووفقا للتقارير، فإنه قيمة انتقال فابينيو إلى الاتحاد، في حال استكمال الصفقة، ستبلغ 40 مليون جنيه إسترليني (51.43 مليون دولار).

وتعاقد الاتحاد بطل الدوري مع أكثر من لاعب كبير هذا الصيف على رأسهم كريم بنزيما قائد ريال مدريد، ومواطنه الفرنسي نغولو كانتي قادما من تشيلسي، ويبدو أنه يحاول التعاقد أيضا مع فابينيو.

وبات الدوري السعودي جاذبا للعديد من نجوم كرة القدم الأوروبية منذ انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في نهاية العام الماضي.

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