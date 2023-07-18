النصر السعودي يتلقى هزيمة ثقيلة 5-صفر أمام سيلتا فيجو

المصدر: رويترز

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تلقى النصر السعودي هزيمة ثقيلة 5-صفر أمام سيلتا فيجو الإسباني في مباراة ودية لكرة القدم في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين اليوم الاثنين.

وشارك كريستيانو رونالدو والوافد الجديد مارسيلو بروزوفيتش في التشكيلة الأساسية لفريق المدرب البرتغالي لويس كاسترو.

واكتفى رونالدو بالمشاركة في الشوط الأول فيما اهتزت شباك النصر بعد الاستراحة.

ومنح جايل ألونسو التقدم لسيلتا فيجو في الدقيقة 57 وبعد ذلك بخمس دقائق أضاف النرويجي يورجن لارسن الهدف الثاني.

وسجل الفريق الإسباني ثلاثة أهداف في غضون أربع دقائق أولهما من ميجيل رودريجيز قبل أن يضيف لارسن هدفين.

ويفتتح النصر مشواره في الدوري بمواجهة الاتفاق الذي يقوده المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد في 14 أغسطس.

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