الأهلي البطل يهزم المقاولون برباعية في الدوري المصري

المصدر: رويترز

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أحرز طاهر محمد طاهر هدفين في مرمى فريقه السابق ليقود الأهلي البطل للفوز 4-1 على مضيفه المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وافتتح المالي أليو ديانج التسجيل للأهلي بعد 17 دقيقة بتسديدة قوية من مدى قريب.

لكن تفوق الفريق المتوج باللقب للمرة 43 في تاريخه لم يدم سوى لسبع دقائق حيث أدرك جوزيف أوشايا التعادل لصاحب الأرض.

وأعاد محمد شريف التفوق للأهلي بضربة رأس بعد سبع دقائق من الاستراحة.

وهز طاهر الشباك في الدقيقة 70 لكن الحكم المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل قبل أن يقر حكم الفيديو المساعد بصحته.

وحصل البديل محمود عبد المنعم (كهربا) على ركلة جزاء نفذها طاهر بنجاح في الدقيقة 89.

ورفع الأهلي، الذي استعاد اللقب بعد غياب موسمين، رصيده إلى 81 نقطة من 31 مباراة حيث يأمل مدربه السويسري مارسيل كولر في إنهاء الموسم بدون هزيمة للمرة الأولى منذ 2017.

واختتم المقاولون العرب مشواره في الدوري باحتلال المركز السابع وله 44 نقطة.

وفي وقت لاحق من اليوم يختتم الزمالك مبارياته بمواجهة فاركو.

وتأكد هبوط أندية أسوان وغزل المحلة وحرس الحدود إلى الدرجة الثانية.

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