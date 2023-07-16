نهضة بركان يحتفظ بكأس العرش المغربي بعد الفوز على الرجاء

المصدر: رويترز

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احتفظ نهضة بركان بلقب كأس العرش المغربي لكرة القدم بعد الفوز 1-صفر على الرجاء، الذي لعب بعشرة لاعبين، بعد وقت إضافي في المباراة النهائية في استاد مولاي عبد الله بالرباط أمس السبت.

وأحرز القائد يوسف دايو لاعب بوركينا فاسو هدف نهضة بركان من ركلة جزاء بعدما سدد الكرة على عكس اتجاه الحارس أنس الزنيتي مع نهاية الوقت الإضافي الأول.

وتوج نهضة بركان باللقب للمرة الثالثة بعد 2018 و2021، ويملك الجيش الملكي الرقم القياسي برصيد 12 مرة، فيما توقف رصيد الرجاء عند ثمانية ألقاب.

وأنهى الرجاء المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع مروان الهدهودي عقب تدخل حكم الفيديو المساعد وبعد خطأ عنيف ضد يوسف الفحلي في الدقيقة 26.

ورغم النقص العددي كان الرجاء الطرف الأكثر سيطرة على الكرة لكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

واستمر نفس السيناريو في الشوط الثاني مع ارتكاب أخطاء عديدة في التمرير، ليصل الفريقان إلى وقت إضافي.

وقرب نهاية الوقت الإضافي الأول، توغل الفحلي من الجانب الأيمن وتعرض لخطأ من المدافع محمود بنتايك، ليحتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد.

ونفذ المدافع دايو ركلة الجزاء بنجاح، وحافظ نهضة بركان على التقدم حتى النهاية ليحتفظ باللقب.

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