هبوط أسوان وغزل المحلة لدوري الدرجة الثانية المصري

المصدر: رويترز

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ودع أسوان وغزل المحلة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد خسارتهما أمام الداخلية وحرس الحدود على الترتيب في الجولة الأخيرة من المسابقة أمس الجمعة.

وانضم أسوان وغزل المحلة إلى حرس الحدود في دوري الدرجة الثانية في ختام المسابقة التي توج الأهلي بلقبها يوم الاثنين الماضي وقبل خمس جولات على النهاية.

وظل الداخلية في المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز 17 متقدما بفارق نقطتين عن أسوان وغزل المحلة بفضل فوزه 4-2 على مضيفه أسوان.

وسجل أهداف الداخلية عبد الرحمن البانوبي في الدقيقة 42، وضاعف النيجيري فانوم ألفريد النتيجة بعدها بثلاث دقائق.

وأدرك أسوان التعادل مع بداية الشوط الثاني بهدفين متتاليين عبر محمد ناجي (جدو) في الدقيقة 58 ومحمد المرسي بعدها بدقيقتين.

وأحرز الداخلية هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر البانوبي وأحمد رشيد ليقتنص الثلاث نقاط ويضمن البقاء.

وسقط المحلة خارج أرضه أمام حرس الحدود، الذي هبط بالفعل، عندما خسر 2-1 ليتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز قبل الأخير متأخرا بفارق الأهداف عن أسوان.

وفي المقابل حقق حرس الحدود انتصاره الخامس في 33 مباراة ليرفع رصيده إلى 24 نقطة فقط.

وتقدم حرس الحدود بهدف محمود بنوالي في الدقيقة التاسعة قبل أن يدرك غزل المحلة التعادل في الدقيقة 15 عن طريق أحمد الشيخ من ركلة جزاء.

لكن الحدود سجل هدف الفوز قبل النهاية بدقيقتين عبر خالد الجابري.

وضمن طلائع الجيش البقاء رغم هزيمته 4-2 أمام مضيفه بيراميدز وذلك بفضل هزيمة أسوان وغزل المحلة.

وتوقف رصيد طلائع الجيش عند 36 نقطة في المركز 14 بينما ارتفع رصيد بيراميدز إلى 70 نقطة في المركز الثاني من 33 مباراة.

وحقق البنك الأهلي فوزا ثمينا 1-صفر على ضيفه فيوتشر ليرفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز 11 بينما أنهى فيوتشر مبارياته في المركز الرابع برصيد 58 نقطة.

وسجل هدف البنك الأهلي والمباراة الوحيد كريم أحمد (بامبو) في الدقيقة 79.

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