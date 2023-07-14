ماذا قال مدرب الأهلي المصري بعد اكتساح الزمالك برباعية؟

المصدر: رويترز

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أكد السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي أن فوز فريقه، الذي حسم بالفعل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة 43 في تاريخه، برباعية على غريمه الأزلي الزمالك في مباراة مؤجلة أمس الخميس "نتيجة رائعة" مؤكدا أن فريقه قدم مباراة كبيرة خاصة في الشوط الأول.

وسجل حسين الشحات ثنائية بقذيفتين وأضاف علي معلول هدفا بتسديدة رائعة في الشوط الأول وهز محمد شريف الشباك قبل النهاية ليقودوا الأهلي بطل أفريقيا لفوز كبير 4-1.

لكن كولر قال إن الموسم لم ينته بعد ودعا فريقه لمواصلة الانتصارات. وقال للصحفيين "ما زالت هناك مباريات متبقية لنا في الدوري. مسؤوليتي أن أجعل اللاعبين في أفضل مستوياتهم خلال المباريات الأربع المقبلة لكي نواصل الانتصارات".

وأضاف "لعبنا مباراة كبيرة في الشوط الأول وهناك تسرع في اللمسة الأخيرة ولذا أهدرنا عدة فرص سهلة وسجلنا ثلاثة أهداف فقط. في الشوط الثاني تراجع تركيز اللاعبين والأداء قليلا ونجح الزمالك في استغلال ذلك وسجل هدفه الوحيد. لكننا نجحنا في مواصلة التقدم وسجلنا الهدف الرابع ونتيجة المباراة رائعة للغاية".

وأشار كولر إلى أنه سعيد للغاية لفوزه بكل البطولات مع الأهلي منذ قدومه للفريق قائلا "فزت بكل شيء باستثناء كأس العالم للأندية. لكن يجب أن نؤمن بحظوظنا ونحارب من أجل حلمنا".

ووجه المدرب السويسري الشكر إلى لاعبيه والجهاز المعاون ووعد الجماهير بالمزيد من الألقاب.

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