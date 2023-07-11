الدوري المصري.. الإسماعيلي يضمن البقاء وتأزم وضعية أسوان والمحلة والداخلية

المصدر: د ب أ

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ضمن الإسماعيلي البقاء في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفضل فوزه الصعب على الداخلية 1 /صفر اليوم الاثنين على استاد السويس في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة.

ويدين الإسماعيلي بالفضل في هذا الفوز لياو أنور الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة الثامنة ، ليرفع الدراويش رصيدهم الى 37 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما يتعقد موقف الداخلية بعد أن توقف رصيده عند 32 نقطة في المركز الثاني من القاع ويتبقى له مباراة وحيدة.

وبات طلائع الجيش قاب قوسين أو أدنى من البقاء في الدوري الممتاز بعد فوزه على أسوان بهدف نظيف سجله أحمد متعب في الدقيقة 31.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 36 في المركز الثاني عشر وتجمد رصيد أسوان عند 33 نقطة في المركز الخامس عشر.

وخيم التعادل السلبي على مواجهة غزل المحلة مع البنك الاهلي، ليرفع الأول رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث من القاع، ويزداد موقفه تأزما ، مقابل 36 نقطة للبنك الأهلي في المركز الثالث عشر.

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