جيرارد يكشف سبب تعاقده مع الاتفاق السعودي

المصدر: رويترز

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أكد ستيفن جيرارد أن مشروع الاتفاق وعائلته كانا من أسباب قبوله تدريب الفريق المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وتولى جيرارد الأسبوع الماضي تدريب الاتفاق لثلاثة مواسم على الرغم من نفيه الشهر الماضي التفاوض مع النادي.

وقال جيرارد في مقابلة مع حساب الاتفاق في تويتر "هناك العديد من الأسباب التي دفعتني لقبول تدريب الفريق، ومنذ وصولي إلى السعودية شعرت بأنهم كالعائلة.

"أضع في اعتباري ثلاثة أسباب عند تدريب أي فريق، الأول والأهم هو عائلتي، فيجب أن نكون متحمسين للتجربة".

وأضاف "أيضا مشروع كرة القدم يجب أن يكون طموحا ومدفوعا بالأسباب الصحيحة، والسبب الأخير هو الشعور بالأمان بما سيتوفر لي من امتيازات".

ويعتقد جيرارد أن الدوري السعودي سيستمر في التطور ليصبح أحد أقوى بطولات الدوري في العالم.

وتابع "أعتقد أن الدوري سيتطور وسنواصل العمل الطموح ليكون بين أفضل بطولات الدوري في العالم".

وتولى جيرارد، البالغ عمره 43 عاما والفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2005، تدريب رينجرز في 2018 وقاده للفوز بالدوري الاسكتلندي في 2021 واستعادة اللقب بعد غياب تسعة أعوام.

وعاد لاعب الوسط السابق، الذي خاض أكثر من 100 مباراة مع إنجلترا، إلى الدوري الإنجليزي ليتولى تدريب أستون فيلا في نوفمبر 2021 واستمر حتى أكتوبر 2022 قبل أن يرحل بسبب تراجع النتائج.

واحتل الاتفاق المركز السابع في الدوري بالموسم المنصرم.

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