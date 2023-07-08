البدري مدرب الصفاقسي يلمح لرغبته في العودة للدوري المصري

المصدر: رويترز

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ألمح المدرب حسام البدري إلى رغبته في العودة للدوري المصري بعد قيادة الصفاقسي التونسي للتأهل لدور المجموعات بالبطولة العربية للأندية لكرة القدم أمس الجمعة.

وحول الصفاقسي خسارته 1-صفر من الهلال السوداني ذهابا إلى فوز 2-صفر بعد هدف متأخر في الدور الفاصل الليلة الماضية.

وانضم بذلك الصفاقسي إلى المجموعة الأولى التي تضم منافسه المحلي الترجي والاتحاد بطل السعودية، الذي تعاقد مع كريم بنزيمة ونجولو كانتي، والشرطة العراقي.

وأثيرت تكهنات حول ما اذا خاض البدري، مدرب منتخب مصر والأهلي السابق، مباراته الأخيرة مع الصفاقسي في ظل خلافات مع الإدارة.

وقال في تصريحات لمحطة (أون تايم سبورتس) "أكن الاحترام للصفاقسي لكن هناك اختلافات في كثير من الأمور".

وأضاف "واجهنا صعوبات في إعادة هيكلة الفريق حتى أصبحنا نحقق نتائج جيدة وفزنا على معظم الفرق الكبرى في الدوري.

"تحدثت مع الإدارة عن تنفيذ وعود تدعيم التشكيلة بصفقات قبل البطولة العربية، لكن دور المجموعات سينطلق يوم 27 هذا الشهر".

وتابع "سأتحدث مع الإدارة اليوم (السبت) قبل قضاء عطلة في مصر. سنحسم اليوم إن كنت سأستمر في البطولة العربية، ربما ينتهي مشواري بعد البطولة العربية في أغسطس.

"تلقيت عروضا من مصر ولدي رغبة في العودة للدوري المصري لكن تركيزي حاليا مع الصفاقسي، بعد الثالث من أغسطس (مع انتهاء البطولة العربية) غالبا سأعود لمصر".

وحقق البدري (63 عاما) أكبر نجاحاته مع الأهلي إذ فاز معه بالدوري المصري ثلاث مرات وبدوري أبطال أفريقيا في 2012 خلال ثلاث فترات.

وأقيل من تدريب منتخب مصر في 2021 بعد تعرضه لانتقادات لتواضع الأداء رغم أنه لم يخسر أي مباراة منذ تولي المنصب في 2019.

وكانت تجربته السابقة مع وفاق سطيف الجزائري لكنه رحل بسبب معاناة مالية للنادي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

ودرب أيضا المريخ السوداني وقاده لإحراز لقب الدوري المحلي في 2011 كما قاد أهلي طرابلس الليبي في 2013.

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