صفقة عالمية.. الأهلي السعودي يتعاقد مع البرازيلي روبرتو فيرمينو

المصدر: د ب أ

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أعلن النادي الأهلي السعودي الثلاثاء رسميا تعاقده مع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، في صفقة عالمية جديدة للنادي العائد إلى دوري روشن للمحترفين.

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه على تويتر مقطع فيديو تضمن رسالة من النجم البرازيلي لجماهير الفريق جاء فيها: "أنا دائمًا ألعب للفرق الكبيرة... أنا الآن في الأهلي... أنا فيرمينو... للأهلي جينا".

وكانت تقارير إعلامية عالمية سلطت الضوء على صفقة انتقال اللاعب إلى الأهلي منذ عدة أيام في صفقة انتقال حر.

يذكر أن فيرمينو انتهى عقده مع ليفربول بنهاية الموسم المنقضي بعد فترة ناجحة مع النادي الإنجليزي حقق معه العديد من البطولات أبرزها الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية وغيرها.

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