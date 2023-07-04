فيرمينو يجتاز الفحص الطبي استعداداً للانضمام إلى الأهلي السعودي

المصدر: د ب أ

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اجتاز البرازيلي روبرتو فيرمينو، المهاجم السابق لنادي ليفربول الإنجليزي الفحص الطبي استعدادًا لانضمامه إلى صفوف النادي الأهلي السعودي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحسب تقارير صحفية اليوم الثلاثاء.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، صورة للاعب البرازيلي خلال إجراء الفحص الطبي، وهي آخر خطوة قبل التوقيع بشكل رسمي للانضمام إلى صفوف النادي الأهلي في صفقة انتقال حر، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية الالكترونية اليوم الثلاثاء .

ورحل فيرمينو عن ليفربول بعد ثمانية مواسم قضاها داخل ملعب أنفيلد سجل خلالها 109 أهداف مع ليفربول منذ انتقاله من هوفنهايم فى 2015، وفاز بكل الألقاب الكبرى مع النادي الإنجليزي، بما فى ذلك الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.



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