الجزائر تشارك بـ 454 رياضيا ورياضية في دورة الألعاب العربية

المصدر: د ب أ

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تشارك الجزائر ببعثة قوامها 454 رياضيا ورياضية في النسخة الـ15 بدورة الألعاب العربية التي تستضيفها خمس مدن جزائرية.

وانطلقت مسابقة كرة القدم أمس الأحد بمدينتي عنابة وقسنطينة شرقي الجزائر، بمشاركة ثمانية منتخبات جرى توزيعهم على مجموعتين.

وقال حمزة دغدغ، رئيس الوفد الجزائري، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن بلاده تستهدف المركز الأول في الترتيب العام للميداليات، مضيفا أن كل الظروف مهيأة لتحقيق أفضل النتائج.

ولفت أن 279 رياضيا و175 رياضية سيشكلون الوفد الرياضي الجزائري الذي سينافس في جميع المسابقات المدرجة في برنامج الدورة، مشيرا إلى أن البعثة الجزائرية تضم أيضا 150 مرافقا ومسؤولا فنيا.

كما كشف دغدغ أن بطل المصارعة بشير سيد عزارة، ولاعبة منتخب كرة الطائرة ليديا عمري، سيحملان العلم الجزائري خلال حفل الافتتاح المقرر بعد غد الأربعاء.

وشدد دغدغ على أن اللجنة الأولمبية الجزائرية سخرت كل الإمكانيات المتاحة لمساعدة الرياضيين على تشريف بلادهم.

من جهته، أكد خير الدين برباري، الأمين العام للجنة الأولمبية الجزائرية، أن بلاده أنقذت الألعاب العربية التي غُيبت في دورتي 2015، و2019، مبرزا قناعة العرب في قدرة الجزائر على إنجاح هذه الدورة بامتياز.

أشار برباري إلى أن حفل الافتتاح سيكون استثنائيا، وانه سيكتسي بطابع عربي، منوها بالتسهيلات الكبيرة التي قدمت لوفود الدول الـ21 المشاركة، فيما ستغيب جيبوتي لأسباب قال إنها خاصة بهذا البلد.



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