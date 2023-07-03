رسمياً.. النصر السعودي يضم بروزوفيتش من إنتر ميلان

المصدر: رويترز

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قال النصر وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم إنه ضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان اليوم الاثنين.

وأضاف النصر في بيان مع نشر فيديو لبروزوفيتش "كل الأعين تريده لكنه اختار النصر".

ويمتد عقد بروزوفيتش مع النصر حتى 2026.

ولم يعلن النصر التفاصيل المالية للصفقة، لكن شبكة بي.إن سبورتس قالت في وقت سابق إن اللاعب الكرواتي البالغ عمره 30 عاما سينضم مقابل 18 مليون يورو (19.65 مليون دولار).

وكان بروزوفيتش، الذي خسر مع إنتر أمام مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، محور اهتمام برشلونة بطل الدوري الإسباني لكن الأوضاع الاقتصادية للنادي حالت دون اتمام الصفقة.

وساهم بروزوفيتش في حصول كرواتيا على المركز الثاني في كأس العالم 2018 بعد الخسارة أمام فرنسا، كما كان ضمن التشكيلة التي نالت المركز الثالث في قطر في نسخة 2022.

وأصبح الدوري السعودي جاذبا للنجوم. حيث ضم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو مطلع العام الحالي، كما انتقل الثنائي الفرنسي كريم بنزيمة قائد ريال مدريد السابق ونجولو كانتي نجم تشيلسي إلى الاتحاد بطل الدوري.

وتعاقد الهلال مع لاعب وسط البرتغال روبن نيفيز والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، فيما ضم الأهلي حارس تشيلسي إدوار مندي.

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