الهلال السعودي يعلن عودة جيسوس لتدريب الفريق

المصدر: رويترز

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أعلن الهلال السعودي أمس السبت عودة المدرب البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس لقيادة الفريق خلفا للأرجنتيني رامون دياز.

ونشر الهلال عبر تويتر فيديو للإعلان عن عودة جيسوس (68 عاما) دون توضيح تفاصيل التعاقد.

وسبق للمدرب الرحالة قيادة الهلال بموسم 2018-2019 وفاز معه بكأس السوبر السعودية.

وقال المدرب في الفيديو "للقصة فصول لم تنته.. جورجي جيسوس عائد للهلال".

وكان مدرب بنفيكا وفلامنجو وفناربخشه السابق مرشحا لتدريب منتخب السعودية خلفا للفرنسي إيرفي رينار كما تكهنت وسائل إعلام محلية.

وغادر رامون دياز منصبه لأسباب شخصية ولم يجدد الهلال عقده بعد التتويج بكأس ملك السعودية وتحقيق المركز الثاني بكأس العالم للأندية في الموسم الماضي.

وأنهى الهلال الدوري السعودي في المركز الثالث خلف الاتحاد والنصر، بعد هيمنته على اللقب في ثلاثة مواسم متتالية، كما خسر نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا رد دياموندز الياباني.

وبدأ النادي في إعادة بناء صفوفه بالتعاقد مع روبن نيفيز لاعب وسط البرتغال من ولفرهامبتون واندرارز والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي.

كما حاول ضم أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي لكنه اختار الانتقال لإنتر ميامي الأمريكي.

وسيخوض الهلال معسكرا في النمسا استعدادا للموسم الجديد حيث ينطلق الدوري السعودي يوم 11 أغسطس المقبل.

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