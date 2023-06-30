الاتحاد السعودي يسمح لأندية الدرجة الثالثة بتسجيل الأجانب

المصدر: د ب أ

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اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الجمعة، السماح لأندية دوري الدرجة الثالثة بتسجيل لاعبين محترفين سعوديين بدون حد أقصى، وبتسجيل 2 لاعبين محترفين غير سعوديين ولاعب واحد محترف من المواليد على أن يكون مواليد 2000 فما فوق، وذلك اعتبارا من الموسم الرياضي 2023-2024.

وجاء قرار مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفقا لموقع الاتحاد السعودي على الانترنت، بناء على التوصيات الصادرة عن الاجتماع مع أندية دوري الدرجة الثالثة والذي عقد يوم الاثنين 26 يونيو الجاري.

كما وافق المجلس على تعديل فترات تسجيل اللاعبين لأندية دوري الدرجة الثالثة للموسم الرياضي 2023-2024، لتكون الفترة الصيفية بدءًا من الأول من يوليو وحتى 20 سبتمبر المقبلين، على أن تبدأ الفترة الشتوية من الأول من يناير 2024 وحتى 30 من الشهر ذاته.

يُذكر أن موسم 2023-2024 من دوري الدرجة الثالثة سينطلق يوم الثالث من نوفمبر المقبل.



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