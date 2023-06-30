الأهلي يهزم البنك الأهلي بثلاثية في الدوري المصري

المصدر: د ب أ

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فاز الأهلي على مضيفه البنك الأهلي 3 / صفر، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري المصري لكرة القدم.

ورفع الأهلي رصيده إلى 68 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة بعد خوضه 26 مباراة، بفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي خاض 31 مباراة.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد البنك الأهلي عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم الأهلي عن طريق علي معلول في الدقيقة 18، قبل أن يضيف أحمد عبد القادر الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثالث للأهلي.



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