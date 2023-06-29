القادسية السعودي يتعاقد مع المدرب الإنجليزي روبي فاولر

المصدر: رويترز

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‬أعلن نادي القادسية المنافس في دوري الدرجة الثانية السعودي لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع المدرب الإنجليزي روبي فاولر.

وقال النادي على تويتر "روبي فاولر أحد أشهر لاعبي ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز مدربا للقادسية".

ودرب فاولر البالغ من العمر 48 عاما عددا من الأندية في تايلاند وأستراليا والهند ويعد واحدا من أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي السابقين حيث خاض 369 مباراة مع الفريق الأول لليفربول وسجل خلالها 183 هدفا.

وطوال مسيرته الاحترافية، لعب فاولر لعدة أندية منها ليدز يونايتد ومانشستر سيتي وكارديف سيتي وبلاكبيرن روفرز.

وخاض فاولر 26 مباراة مع منتخب إنجلترا خلال الفترة من 1996 وحتى 2002.



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