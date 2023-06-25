الأهلي يفوز على السويس العنيد ويصعد لدور الـ16 في كأس مصر

المصدر: د ب أ

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حطم الأهلي عناد ضيفه فريق منتخب السويس وتأهل لدور الـ16 لبطولة كأس مصر، بعدما تغلبه عليه 1 / صفر، اليوم الأحد، في دور الـ32 للمسابقة.

ورغم السيطرة الميدانية للأهلي على جميع فترات اللقاء، إلا أن نجومه تباروا في إهدار جميع الفرص السهلة التي أتيحت لهم، والتي كان أبرزها ركلة جزاء أهدرها رامي ربيعة في الدقيقة 54 تصدى لها محمود كوكو حارس مرمى السويس.

وأنهى حسين الشحات صمود لاعبي السويس، ووضع حدا لسوء الحظ الذي لازم زملاءه، بعدما سجل الهدف الوحيد للأهلي في الدقيقة 86، بعد تلقيه تمريرة الجزائري أحمد قندوسي، التي انفرد على إثرها بالمرمى، ليسدد من داخل المنطقة واضعا الكرة داخل شباك الضيوف.

وبتلك النتيجة، ضرب الأهلي (حامل اللقب) موعدا في دور الـ16 مع فريق الداخلية، الذي اجتاز عقبة فريق أسوان في دور الـ32 للمسابقة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من الأهلي والداخلية في دور الثمانية مع الفائز من مباراة المصري البورسعيدي وحرس الحدود.

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