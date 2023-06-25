كيروش: اللعب في الكأس الذهبية فرصة نادرة للمنتخب القطري

المصدر: د ب أ

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عبر البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب قطر الأول لكرة القدم عن سعادته الكبيرة بمشاركة المنتخب القطري في بطولة الكأس الذهبية للمرة الثانية في تاريخه بدعوة خاصة من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، بعد المشاركة في نسخة 2021 التي أقيمت في أمريكا أيضا .

ويستهل المنتخب القطري مشواره بلقاء منتخب هايتي فجر الإثنين على ستاد "إن.أر.جي" بمدينة هيوستن تكساس ، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية التي تضم أيضا المكسيك وهندوراس .

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة :"شرف وفخر أن نكون موجودين في هذه المسابقة القارية الكبيرة مع مدارس كروية متنوعة ومختلفة ومميزة أيضا ، ومن الصعب مواجهتها بنفس القوة في مباريات دولية ودية ".

وأضاف :"بالتأكيد هي فرصة نادرة للعب في بطولة كبيرة بهذا الحجم ، وننافس مع هذه الأسرة الكروية في الإطار الذي نتطلع له وهو التواجد بقوة والتنافس عالميا، حيث نسعى للوصول إلى مستويات وأهداف كبيرة نطمح لها خلال المسابقات القادمة التي تنتظرنا بداية من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ، ثم بطولة كأس آسيا في قطر".

وشدد كيروش على أن لعب مباراتين أو ثلاثة فقط ليس كافيا بالنسبة له ولا للفريق القطري وقال :"لا نريد حجز التذاكر والعودة سريعا لبلادنا، لكن هدفنا أولا أن نقدم كرة قدم جيدة ونركز على النقاط الثلاث في مباراة هايتي ثم نفكر بعد ذلك في مباراة هندوراس والمكسيك ونتطور ونركز بعد ذلك ".

وقال كيروش أيضا :"لقد أتينا إلى أمريكا بعناصر شابة ووجوه جديدة ربما ستشارك لأول مرة على هذا المستوى وجميعهم مواهب صغيرة في السن وواعدة ، ولكن طموحاتهم وأهدافهم كبيرة جدا ، وسنحاول الفوز بكل مباراة مع الاحترام التام لجميع المنافسين ، واذا لم نلعب من أجل الفوز دائما فلن نتطور ".

وأضاف : "واثق من قدرتنا على تقديم كرة قدم جيدة في كل المباريات ، وسنعمل جاهدين لإسعاد جماهيرنا".

وأردف :"سبق أن عملت هنا في أمريكا حيث عملت مع الفريق الوطني ، ودربت الكثير من المنتخبات مثل إيران ومصر وكولومبيا وجنوب أفريقيا والكثير من الفرق الأخرى، وأعرف جيدا أن هناك شيء مشترك دائما لدى كل اللاعبين في كافة المنتخبات وهو حب اللعبة وشغف الجماهير أيضا بكل مباراة وكرة القدم، فثقافة كرة القدم متشابهة وقد تختلف الهوية بين المنتخبات الوطنية ، لكن عندما نتحدث بلغة كرة القدم فإننا نفهم بعضنا البعض".

وشدد كيروش على أنه بغض النظر عن النتائج لكن لاعبي المنتخب القطري لديهم طموحاكبيرا للغاية ويريدوا أن يتطوروا، وهذا تحد كبير بالنسبة لنا كجهاز فني حيث نعمل بقوة للوصول لهذا الهدف، وقد قمنا بالإعداد جيدا للبطولة خلال الفترة الماضية ".

وأضاف :"ندرك جيدا قوة جميع الفرق المشاركة في البطولة ففريق هايتي يضم 15 لاعبا محترفا في الخارج وهذا دليل على جودة الفريق واللاعبين لكن هذا ماكنا نبحث عنه وهواللعب مع أفضل الفرق".

وأكد :"سنكون سعداء لتقديم مستويات جيدة في كل المباريات، واكتساب خبرات مختلفة وسنستمتع ونحاول نخرج من كل مباراة فائزين بشيء ما ، حتى وإن لم تكن النقاط الثلاث فيمكننا أن نتعلم ونتطور وأتمنى على الجانب الآخر أن نعمل على تحقيق نتيجة جيدة ".

وكشف كيروش عن إعجابه بتجربة منتخبات الكونكاكاف وفرق أمريكا الشمالية التي تطورت كثيرا حيث قال :" عملت في الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة ، وتحديدا في فترة التسعينات وكانت المكسيك هي التي تنافس بقوة في أمريكا الشمالية بالكامل بل ويمكن القول أن هوية الكرة في المنطقة كانت مكسيكية، لكن في الأعوام الماضية تطورت كرة القدم في المنطقة بشكل ملحوظ، وعلى سبيل المثال كوستاريكا تأهلت لكأس العالم وتطورت الكرة في المنطقة بشكل واضح وكبير ".

وأردف :"أيضا الولايات المتحدة أصبح لديها منافسة قوية وكأس العالم 2026 ستكون دفعة قوية لأمريكا الشمالية ، ونحن سعداء للغاية أننا هنا ننافس في مسابقة الفرق الوطنية بهذه القارة ، وإذا أردنا أن نبقي على ريادتنا في كرة القدم يجب أن نعمل ونتطور ونواجه منتخبات قوية لتحسين مستوى لاعبينا ".

وأكد :"المنتخب القطري قبل عامين كان هنا ويستعد لسباق كأس العالم ، والآن نحن في لحظة مختلفة والهدف والطموح هو نفسه وأنا لا أريد أن أصعب الأمور لكن يجب أن نفكر في المباراة الأولى ثم نفكر في المباريات الأخرى".

وعن مشروعه مع الكرة القطرية ومايمكن أن يقدمه للعنابي خلال السنوات القادمة قال كيروش :"لازلت أعمل في قطر منذ شهور بسيطة، والمشروع في كرة القدم هو الفوز ، وبالتالي فمشروعنا هو الفوز ، والفوز هو أن نعمل بجد وهمة عالية وذكاء لنجد الطريقة لتحقيق الفوز في كرة القدم".

وأضاف أيضا :"قلت في البداية أن طريقة تفكيري هي بسيطة حيث أتحدث مع اللاعبين أننا يجب أن نشعر بالفخر بأنفسنا ونجعل المواطنين سعداء وفخورين بنا ، والمهم أن يسعدوا بنا فإذا لم يحدث ذلك لن نكون سعداء بأنفسنا ".

وتابع :"نحاول أن نخدم كرة القدم وجماهيرها ، ونحاول أن نخرج دائما ولا نغادر إلا برؤوس مرفوعة وننام ونشعر بالارتياح ".

وأكد :"إذا لعبت كرة قدم جيدة فلديك فرصة للفوز، وهذا هو المشروع البسيط ، فنحن لا نلعب ألعاب ذهنية، والهدف والقاعدة هي الفوز وهذا أسلوب اللعب الذي نريد تحقيقه ".

وأكد كيروش أنه يتطلع لقيادة المنتخب القطري للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 ، وستكون هذه هي خامس محاولة له لتأهيل منتخب لكأس العالم ، مشيرا إلى انه حصل على الكثير من الإحترام مع مجتمع كرة القدم واللاعبين ولا يزال يتطلع للمزيد.

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