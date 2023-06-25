بعد ربيعة وياسر .. الأهلي المصري يجدد عقد الشحات

المصدر: رويترز

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أكد الأهلي متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أنه جدد عقد لاعب الوسط حسين الشحات لثلاثة مواسم أمس السبت.

وقال الأهلي في بيان في تويتر "رحلة لاعبنا حسين الشحات في الدفاع عن شعار نادي القرن مستمرة إلى 2026".

وانضم الشحات إلى الأهلي قادما من العين الإماراتي في يناير 2019، وكان عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وسجل اللاعب البالغ عمره 31 عاما أربعة أهداف ليقود الأهلي للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه بعد التفوق على الوداد المغربي الشهر الحالي.

وفاز الشحات مع الأهلي بلقبين للدوري المصري ومثلهما لكأس مصر بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب لدوري الأبطال.

وفي وقت سابق أمس، قال الأهلي إنه جدد عقد المدافعين رامي ربيعة وياسر إبراهيم حتى 2025.

ويسير الأهلي نحو استعادة لقب الدوري بعدما فقده في آخر موسمين لصالح غريمه الزمالك إذ يتصدر المسابقة برصيد 65 نقطة من 25 مباراة متقدما بنقطة واحدة على بيراميدز ثاني الترتيب والذي خاض 30 مباراة.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز في أربع مباريات فقط لإحراز اللقب للمرة 43 في تاريخه.

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