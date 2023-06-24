الجيش الملكي يتوج بلقب الدوري المغربي بعد غياب 15 عاماً

المصدر: رويترز

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توج الجيش الملكي بدوري المحترفين المغربي لكرة القدم لأول مرة خلال 15 عاما بعد نهاية مثيرة في اليوم الأخير للموسم أمس الجمعة.

واحتاج الجيش الملكي إلى ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع نفذها رضا سليم ليفوز على مضيفه المتعثر اتحاد طنجة 3-2 ويتوج باللقب للمرة 13 في تاريخه، بينما كان التعادل سيهدي اللقب للوداد للمرة الثالثة على التوالي.

وكان من الممكن أن يحسم الجيش الملكي اللقب في الجولة السابقة لكنه تعادل مع الرجاء ليتقلص الفارق إلى نقطتين مع الوداد الذي انتظر تعثر المتصدر في الجولة الأخيرة.

وفاز الوداد 2-صفر على مضيفه المغرب الفاسي في نفس التوقيت باليوم الأخير للمسابقة، وكان اللقب من نصيبه حتى الدقيقة 94 في طنجة حتى نال الجيش الملكي ركلة الجزاء الحاسمة للقب الغائب منذ 2008.

وأنهى الجيش الملكي الموسم برصيد 67 نقطة مقابل 66 للوداد الذي تعرض لصدمة أخرى بعد خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المصري.

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