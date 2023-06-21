أول تعليق من بنزيما على انضمام كانتي إلى نادي الاتحاد السعودي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبدى الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد الجديد سعادته وأظهر ترحيبه الكبير بانضمام مواطنه نغولو كانتي إلى الفريق المتوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء التعاقد مع كانتي بعقد لمدة ثلاث سنوات قادما من تشيلسي، بينما انضم بنزيما قائد ريال مدريد في وقت سابق من الشهر الجاري في صفقة ضخمة.

وقال بنزيما، الذي رحل عن ريال بعد مسيرة حافلة على مدار 14 عاما، في رسالة بحساب نادي الاتحاد على تويتر "أهلا نغولو. ذات يوم أخبرتك بأنك الأفضل في مركز الوسط الدفاعي والمتقدم بالعالم".

وأضاف المهاجم الفرنسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم "والآن أنا سعيد باللعب معك مرة أخرى، وبالتأكيد في أفضل فريق في السعودية. أراك في جدة".

ورد كانتي على رسالة زميله السابق في المنتخب الوطني وقال "سعيد برؤيتك مجددا. شكرا على كلماتك وأنا سعيد باللعب مع أفضل لاعب بالعالم وأنا سعيد باللعب مع النمور أمام الجماهير في الجوهرة".

ويأتي انضمام كانتي، الذي فاز مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وسط تكهنات بوجود مفاوضات مع العديد من النجوم في أوروبا للانضمام لأندية سعودية في الموسم الجديد.

وسبق أن انضم كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي في نهاية العام الماضي، كما ذكرت تقارير أن الهلال بات قريبا من إعلان التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز قائد ولفرهامبتون واندرارز ضمن سلسلة من الصفقات الجديدة قبل انطلاق الموسم الجديد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز