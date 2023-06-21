نادي الاتحاد السعودي يعلن ضم كانتي لاعب تشيلسي

المصدر: رويترز

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أعلن نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم التعاقد مع الفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي أمس الثلاثاء.

وكتب نادي الاتحاد في حسابه على تويتر "كانتي اتحادي".

والتحق كانتي (32 عاما) بذلك بمواطنه كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الذي انضم للاتحاد في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأصبح الدوري السعودي جاذبا للعديد من اللاعبين الكبار بعد انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر في نهاية العام الماضي.

ويعتبر كانتي، الذي ساعد فرنسا على الفوز بلقب كأس العالم 2018، من أبرز لاعبي خط الوسط المدافعين، وسيمثل إضافة قوية.

وذكرت تقارير أن نادي الاتحاد سينفصل بالتراضي عن المصري طارق حامد لاعب الوسط المدافع في الفريق المنتمي لمدينة جدة.

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