مدرب المنتخب الجزائري: اللاعبون الجدد بحاجة إلى وقت للتأقلم

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي



أشاد جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم بالمستوى الفني للاعبين الجدد، مؤكدا حاجتهم إلى الوقت للتأقلم.

وتغلب المنتخب الجزائري على مضيفه منتخب أوغندا في المباراة التي جمعتهما على ملعب " جابوما" بمدينة دوالا الكاميرونية 2/ 1، أمس الأحد، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، المقررة مطلع العام المقبل بكوت ديفوار، محققا بذلك العلامة الكاملة.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن بلماضي قوله، بعد وصول المنتخب الجزائري إلى مدينة عنابة شرقي الجزائر قادما من الكاميرون اليوم الاثنين، استعدادا لملاقاة تونس وديا غدا الثلاثاء، إن المنتخب الجزائري بات يملك جيلا جديدا بدماء متجددة.

وأضاف: " اللاعبون الحاليين موهوبون، ولكنهم بحاجة إلى وقت للتأقلم. ليس من السهل أن تفرض نفسك في إفريقيا، خاصة حينما تأتي من أوروبا.. لابد أن نصبر على اللاعبين الجدد".

لكن بلماضي أبقى الباب مفتوحا أمام كل من بوسعه تقديم الإضافة، منوها بما قدمه المخضرمون سفيان فيجولي، وجمال بن العمري، وعدلان قديورة ، للمنتخب ومساهمتهم في إهداء الجزائر التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 " التاريخي".

من جهة أخرى، تحدث بلماضي عن المواجهة المرتقبة أمام تونس، مبرزا انها ديربي شمال إفريقيا الذي يجب ان يلعب في روح رياضية رغم رغبة كل طرف في الفوز به.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز