الاتحاد التونسي بشيد بالاستقبال المتميز لـ" نسور قرطاج" في عنابة الجزائرية

المصدر: د ب أ

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أشاد الاتحاد التونسي لكرة القدم بما سمّاه " الاستقبال المتميز" الذي نظمه نظيره الجزائري لوفد منتخب "نسور قرطاج" عند وصوله لمطار مدينة عنابة الجزائرية في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، قادما من غينيا الاستوائية.

ويتواجه المنتخبان الجزائري والتونسي وديا، بعد غد الثلاثاء، على ملعب "19 مايو 1956" بمدينة عنابة القريبة من الحدود الجزائرية-التونسية.

وذكر الاتحاد التونسي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، إن الاستقبال المتميز للمنتخب الوطني بمطار عنابة الدولي وكذلك بمقر الإقامة بأحد فنادق المدينة، يعكس العلاقة المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين والاتحادين الكرويين.

وتقدم الاتحاد التونسي بجزيل الشكر إلى نظيره الجزائري ولكافة الكوادر التي كانت في استقبال الوفد التونسي.

وسيخوض المنتخب التونسي مساء اليوم الأحد، بداية من الساعة السادسة مساء حصة تدريبية، وذلك استعدادا للقاء الودي الذي سوف يجمع المنتخبين بعد غد.

كان المنتخب التونسي فرّط في صدارة المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، المقرر إقامتها العام المقبل بكوت ديفوار، بعد خسارته صفر / 1 أمس السبت، أمام مضيفه منتخب غينيا الاستوائية.

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