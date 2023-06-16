ملك المغرب يعين لقجع لرئاسة ملف الترشح لاستضافة المونديال

المصدر: رويترز

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أعلن الديوان الملكي المغربي في بيان اليوم الجمعة أن الملك محمد السادس عين فوزي لقجع رئيسا للجنة المكلفة بترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، ضمن ملف مشترك يشمل إسبانيا والبرتغال.

ولقجع هو رئيس اتحاد كرة القدم المغربي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

كان العاهل المغربي أعلن في 14 مارس الماضي عن قرار ترشيح المغرب إلى جانب البلدين الجارين على أمل أن تصبح ثاني دولة عربية تستضيف النهائيات بعد قطر العام الماضي، والثانية في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا 2010.

وأضاف البيان أن هذا الترشيح المشترك "سيحمل عنوان الربط بين أفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الأفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي".

وانضمت أوكرانيا في البداية إلى إسبانيا والبرتغال كشريك محتمل في ملفها لنسخة 2030، ولكن مع عدم وجود نهاية في الأفق للحرب مع روسيا، تقدم المغرب للمشاركة مع الدولتين الأوربيتين في عرض مشترك.

وسبق للمغرب التقدم بطلب استضافة كأس العالم 2010 لكنه حصد 10 أصوات وخسر الفرصة لصالح جنوب أفريقيا.

وأذهل المنتخب المغربي العالم في نهائيات قطر 2022 عندما أصبح أول منتخب أفريقي يصل إلى قبل النهائي حيث خسر أمام فرنسا. واحتل في النهاية المركز الرابع خلف كرواتيا.

واستضاف المغرب كأس العالم للأندية هذا العام.

وهناك عرض مشترك آخر مؤكد لاستضافة نهائيات 2030 من دول بأمريكا الجنوبية وهي الأرجنتين وباراغواي وتشيلي وأوروغواي احتفالا بمرور 100 عام على استضافة أوروغواي أول نهائيات في 1930.

وتستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا.

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