تريزيجيه يقود مصر إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل البديل محمود حسن "تريزيجيه" هدفا وصنع آخر ليقود منتخب مصر إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم العام المقبل في صدارة المجموعة الرابعة من التصفيات بعد الفوز 2-1 على غينيا في الجولة الأخيرة في مراكش الأربعاء.

وتقدمت غينيا في الدقيقة 26 بهدف عبر سيرهو جيراسي بينما أدرك البديل تريزيجيه هدف التعادل قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول قبل أن يرسل تمريرة حاسمة سجل منها مصطفى محمد الهدف الثاني في الدقيقة 79.

بهذا الفوز يرتفع رصيد مصر إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن غينيا صاحبة المركز الثاني.

ويتساوى منتخبا مالاوي وإثيوبيا بثلاث نقاط لكل منهما قبل المواجهة التي تجمع بينهما يوم الثلاثاء المقبل في الجولة قبل الأخيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز