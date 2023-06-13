فيتوريا مدرب مصر يشيد بحرص القائد صلاح على نقل خبراته للاعبين

المصدر: رويترز

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أبدى روي فيتوريا مدرب مصر سعادته بما يفعله محمد صلاح هداف ليفربول وقائد المنتخب مع اللاعبين وذلك قبل مواجهة غينيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وستتقابل مصر مع غينيا في المغرب لعدم مطابقة الملاعب في غينيا لمعايير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف).

ويملك المنتخبان تسع نقاط لكل منهما بعد أربع جولات في المجموعة الرابعة.

وقال البرتغالي فيتوريا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "صلاح قائد بمعنى الكلمة وحريص على نقل خبراته للاعبين".

وأضاف "سنلعب غدا للفوز لحسم الصعود لأمم أفريقيا وضمان صدارة المجموعة. منتخب غينيا قوي ولن تكون المباراة سهلة".

وتقام المباراة بعد ثلاثة أيام من تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد، وهو ما اعترض عليه فيتوريا سابقا لضيق الوقت بين المباراتين.

لكن فيتوريا أكد جاهزية المنتخب للمواجهة.

وقال "تجاوزنا أزمة موعد اللقاء ونحن جاهزون. صحيح أن بعض اللاعبين يعانون من الإجهاد لكننا لن ندفع بأي لاعب لم تكتمل جاهزيته.

"قائمة المنتخب ضمت 28 لاعبا ووضعنا كل السيناريوهات للتعامل مع كافة الأمور".

وفازت مصر 1-صفر على غينيا في مستهل مشوارها بالتصفيات لكنها تلقت ضربة قوية بالخسارة خارج ملعبها من إثيوبيا قبل التعافي والفوز ذهابا وإيابا على مالاوي.

وقال فيتوريا "سعيد بالروح القتالية للاعبين ولهذا أتحلى بالتفاؤل".

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