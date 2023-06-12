الغموض يحيط بموعد نهائي كأس الجزائر وإرجاء ختام الدوري حتى منتصف يوليو

المصدر: د ب أ

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لا يزال الغموض يحيط بموعد نهائي مسابقة كأس الجزائر لكرة القدم لموسم 2022/2023، المقرر بين شباب بلوزداد حامل اللقب وجمعية أولمبي الشلف، تزامنا مع إرجاء ختام دوري المحترفين إلى منتصف الشهر المقبل.

وبحسب تقارير إعلامية، اقترح الاتحاد الجزائري للعبة إقامة النهائي يوم 27 يونيو على ملعب " نيلسون مانديلا" في العاصمة الجزائرية، لكن احتمال تزامن هذا التاريخ مع وقفة عرفة، قد يجعل من هذا الاقتراح محل ازعاج للكثير من الأطراف.

وقد يضطر الاتحاد الجزائري لدراسة موعد آخر قد يكون خلال شهر يوليو المقبل، رغم تزامن هذا الموعد مع فترة الأجازة لدى اللاعبين.

من جهة أخرى، أعلنت رابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم ارجاء ختام نهاية الموسم الحالي الذي كان مقرر في الرابع من يوليو المقبل إلى 15 من ذات الشهر.

وبررت الرابطة قرارها بطلب نادي اتحاد الجزائر تأجيل مبارياته في مسابقة الدوري، بعد استدعاء 5 لاعبين للمنتخبات الوطنية خلال فترة التوقف الدولي المقررة من 12 إلى 20 يونيو الحالي، موضحة انها اضطرت لتطبيق لوائح دوري المحترفين مما نتج عنه تعديل في تواريخ الجولات الخمس المتبقية.



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