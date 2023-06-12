كولر: جئنا من أجل التسجيل في المغرب وأدرنا المباراة كما نريد

المصدر: رويترز

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‭ ‬قال مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري إن فريقه تحكم في مباراة إياب النهائي كما أراد واكتفى بالتعادل 1-1 مع مضيفه الوداد المغربي ليتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة 11 أمس الأحد.

وحقق الأهلي فوزا غير مطمئن في القاهرة 2-1 بعد أن استقبل هدفا متأخرا، وفي الدار البيضاء تأخر بهدف في الشوط الأول لكنه فرض التعادل بضربة رأس المدافع محمد عبد المنعم قبل 12 دقيقة من النهاية، ليسترد اللقب القاري في الموسم الأول تحت قيادة كولر.

وأبلغ كولر الصحفيين بعد أن أصبح أول سويسري يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا "نجحنا في تسيير المباراة كما أردنا".

وأضاف "لم نكن في أفضل حالة في الشوط الأول، بالغنا في التراجع للخلف ولم نكن نريد ذلك، كنا نخطط للضغط من منتصف الملعب.

"تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين من أجل الهجوم بكثافة أكبر، وبالفعل حصلنا على العديد من الفرص في الشوط الثاني، سجلنا الهدف المنشود وكان يجب أن نحرز هدفا ثانيا في آخر ربع ساعة.

"لكننا سعداء بالنتيجة، جئنا إلى هنا من أجل التسجيل، والتغييرات في الشوط الثاني منحتنا حيوية وطاقة أكبر".

وتابع "أنا سعيد وفخور جدا بالمشاركة في اللقب 11، شكك كثيرون في نجاحنا في البداية لكننا حققنا اللقب عن استحقاق".

وبدأ الأهلي دور المجموعات بخسارة من الهلال السوداني وحقق فوزا واحدا في أول أربع جولات، لكنه انتفض بعد خسارة قاسية 5-2 من ماميلودي صن داونز في جنوب أفريقيا ولم يتراجع بعدها، وأطاح بالرجاء المغربي والترجي التونسي قبل الثأر من خسارة نهائي الموسم الماضي أمام الوداد.

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