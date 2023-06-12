الشناوي: الأهلي كان مصمماً على الثأر في ملعب الوداد

المصدر: د ب أ

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أكد محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب مضيفه الوداد المغربي إن فريقه كان مصمما على تعويض خسارة نهائي العام الماضي في الدار البيضاء بعد "التعرض للظلم".

وعزز الأهلي رقمه القياسي بالتتويج باللقب للمرة 11، أكثر من ضعف ألقاب أقرب منافسيه، بعد أن فرض التعادل 1-1 على الوداد ليتفوق 3-2 في النتيجة الإجمالية الأحد، ويثأر من خسارة الموسم الماضي من نفس المنافس.

وأبلغ الشناوي شبكة (بي.إن سبورتس) "الشعور لا يوصف بالتتويج للمرة 11، كنا هنا في العام الماضي وتعرضنا لظلم كبير لكن شكل هذا دافعا لنا للعودة واستعادة اللقب هنا".

وفاز الوداد 2-صفر على الأهلي العام الماضي على أرضه بعد إقامة النهائي من مباراة واحدة في أجواء مثيرة للجدل بعد قرار الاتحاد الأفريقي (الكاف) بإسناد تنظيم المباراة للمغرب عقب سحب السنغال طلب التنظيم.

وتابع الشناوي الذي غاب عن مباراة الذهاب للإصابة ليشارك البديل مصطفى شوبير "في المؤتمر الصحفي قبل هذه المباراة كانت الأسئلة تتعلق بنهائي العام الماضي، لكننا نفكر في الحاضر وليس في الماضي وكان لدينا الإصرار والعزيمة على تحقيق اللقب في ملعب الوداد".

وتأخر الأهلي بهدف يحيى عطية الله في الشوط الأول من ركلة حرة جانبية خدعت الشناوي ودفاعه، لكن تحسن أداء الزوار في الشوط الثاني وحسم التأهل بهدف المدافع محمد عبد المنعم من ضربة رأس قبل 13 دقيقة من نهاية اللقاء ليخمد حماس أصحاب الضيافة.

وأضاف الشناوي "كنا أكثر هدوءا في الشوط الثاني وحققنا الهدف المنشود، كنا نخطط طيلة الأسبوع لتسجيل هدف ونجحنا في ذلك".

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