بيان شديد اللهجة.. اتحاد الكرة المصري يرد على رابطة اللاعبين المحترفين

المصدر: البيان

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أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانًا رسمياً أبدى فيه استياءه من بيان رابطة اللاعبين المحترفين، الذي حذر خلاله اللاعبين من الاحتراف في مصر، بناء على الشكاوى المقدمة ممن سبقوهم، وبدورها وصلت إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمحكمة الرياضية الدولية.

وجاء بيان اتحاد الكرة المصري، كالتالي:

يبدي الاتحاد المصري لكرة القدم انزعاجه الشديد من البيان المفاجئ الصادر عن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، ويؤكد أن البيان يحتوي على الكثير من المعلومات غير الصحيحة والتي إن ثبت وقوعها فهي حالات فردية لا تحسب على جميع أندية مصر، ويود الاتحاد المصري لكرة القدم أن يوضح عدداً من النقاط المهمة، بعد التنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة:

أولاً: طبقاً لـ tms فإن عدد الأندية المصرية التي تمتلك حسابًا، 113 ناديًا تمثل القسمين الأول والثاني بالكامل، بالإضافة إلى أكثر من نصف أندية القسم الثالث، ولذلك لا يوجد حاجة للتحايل على عملية استقدام البطاقات الدولية.

ثانياً: الاتحاد المصري لديه حوالي 268 لاعباً أجنبياً في مختلف الدرجات لم يصل لنا سوى شكوتين بحجب جوازات السفر على مدار الأربعة أعوام الماضية، وكانت بحجة إنهاء إجراءات إقامة اللاعبين وتم إعادة جوازات السفر فوراً بعد تدخل الاتحاد.

ثالثاً: لدى الاتحاد المصري عقود موحدة تم اعتمادها من "فيفا" ومن هيئتكم ونعمل بها منذ 2020.

رابعاً: كون بعض اللاعبين يوقعون عقوداً دون تحديد القيمة أو المدة أو العملة فهي تقع على عاتق اللاعب ووكيله الذي يجب أن يبحث ويوجه إلى مصلحة اللاعب، ويشدد الاتحاد المصري لكرة القدم في هذا الصدد على أنه لا يعتمد سوى العقود المكتملة البيانات كما يقوم بتوعية اللاعبين لعدم الوقوع في مثل تلك الاخطاء.

خامساً: الاتحاد المصري لديه جميع إجراءات التقاضي التي تمنح كل طرف حقه طبقاً للائحة الاتحاد والمعتمدة من "فيفا" في 2022.

وأتم اتحاد الكرة المصري بيانه، قائلاً: "الاتحاد المصري يرفض بشدة ويحتج بقوة على البيان الصادر من هيئتكم خاصة أن جمعية اللاعبين المصريين وهي المتواجدة والمتابعة للأحداث في مصر، لم توجه للاتحاد أي ملاحظة بما جاء في بيانكم".

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