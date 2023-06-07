جمعية اللاعبين المحترفين تحذر من اللعب في مصر

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حذرت جمعية "فيفبرو" اللاعبين المحترفين من اللعب في مصر، بسبب انتهاكات تعاقدية واسعة النطاق، حسب وصفها.

ونشرت جمعية اللاعبين المحترفين بيانًا عبر موقعها الرسمي، جاء كالتالي:

في الآونة الأخيرة شهدت "فيفبرو" ارتفاعًا في النزاعات العمالية في مصر، فيما يتعلق بكل من، عدم دفع الرواتب والسلوك التعسفي مثل مصادرة جوازات السفر والتزوير والابتزاز، لذلك يحذر "فيفبرو" اللاعبين أن الانتقال إلى مصر يؤدي بنسبة كبيرة إلى صراعات قانونية، إذا وقع أي لاعب مع نادٍ مصري، فإن "فيفبرو" تنصح بشدة بما يلي:

- لا تسلم جواز سفرك لمسؤول النادي، إذا أخبرك النادي أنه بحاجة إلى جواز سفرك للحصول على تصريح إقامة أو عمل، فقم بتزويده بصورة منه أو الإصرار على أنك ستحضر هذه الإجراءات، تعاملت فيفبرو مع العديد من الأمور التي كانت إعادة جواز السفر فيها مشروطة بتوقيع اللاعب على اتفاقية الإنهاء.

- لا توقع عقداً فارغاً بغض النظر عما يخبرك به النادي، شهدت "فيفبرو" العديد من الحالات التي يوقع فيها النادي واللاعب عقداً واحداً يحتوي على جميع التفاصيل، بعد ذلك يُطلب من اللاعب التوقيع على عدد من العقود الفارغة مع النادي، واعداً بأن يتم ملؤها لاحقاً بنفس الطريقة وإيداعها في الاتحاد المصري لكرة القدم، ليس من غير المألوف أن يتم ملء هذه العقود بعد ذلك بمبالغ مختلفة وتواريخ مختلفة ومدة مختلفة.

- احتفظ بنسخة أصلية موقعة من العقد، لا تسقط في فخ النادي حيث يجب أن تتم الموافقة على جميع النسخ من قبل الاتحاد المصري، احتفظ دائماً بنسخة واحدة تحتوي على توقيعاتك وتوقيعات النادي.

- قبل توقيع العقد، تأكد من إصلاح العملة الصحيحة حتى لا يتمكن النادي من تغيير العملة، تمتلك مصر عقوداً قياسية للاعبين يتم بموجبها تحديد المبالغ مسبقاً بالدولار الأمريكي أو الجنيه المصري، إذا تركت العملة مفتوحة عند توقيع العقد يمكن للنادي الاستفادة من ذلك، وبالمثل، يحتوي العقد القياسي على صفحة فارغة واحدة يمكن للاعب والنادي الاتفاق على بنود إضافية بخط اليد.

- التأكد من الاتفاق على جميع البنود قبل توقيع العقد، في حالة وجود أي مساحات فارغة متبقية، يجب شطب المساحات الفارغة المذكورة حتى لا يتمكن النادي من إضافة بنود بعد توقيع العقد.

- كن حذراً للغاية عند التعامل مع الوكلاء والنادي، إذا لم تكن لديك علاقة موثوقة طويلة الأمد مع الوكيل وأصبح وكيلك فقط في سياق مناقشات الانتقال مع النادي في مصر، فمن النادر أن يتصرفوا بصدق في مصلحتك ويفضلون بدلاً من ذلك الحفاظ على علاقتهم بالنادي، في حالة وجود نزاع تواصل على الفور مع اتحادك المحلي أو فيفبرو أو محامٍ مستقل.

- تأكد من أنه يمكنك طلب الإنصاف من المجلس الانضباطي بالفيفا، لا تلتزم هيئات اتخاذ القرار الرياضي في مصر بالمتطلبات الأساسية للنزاهة والاستقلالية، ولا تضمن عدالة الإجراءات.

- كن على علم بأنه لا تمتلك جميع الأندية في مصر حساب FIFA TMS الخاص بها، وبالتالي يمكن لأي نادٍ طلب شهادة الانتقال الدولية عبر نادٍ آخر، إذا طُلب منك المشاركة في مثل هذه العملية التي تتطلب عادةً توقيع عقد إضافي، فتأكد من توثيق ذلك حتى تتمكن من إثبات ما حدث.

يذكر أن جمعية اللاعبين المحترفين أعلنت دعمها في وقت سابق لعبدالله السعيد قائد فريق بيراميدز، في نزاعه القضائي ضد ناديه السابق الأهلي المصري.