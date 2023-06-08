رونالدو: وجود بنزيما في الاتحاد سيزيد المنافسة

المصدر: رويترز

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يرى البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أن انتقال المهاجم كريم بنزيما إلى الاتحاد البطل سيزيد من المنافسة في المسابقة.

وانتقل الفرنسي بنزيما، الحاصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم والذي شكل ثنائيا رائعا مع رونالدو في ريال مدريد منذ 2009 وحتى 2018، إلى الاتحاد بعقد يمتد حتى 2026.

وقال رونالدو في مؤتمر صحفي على هامش حدث دعائي عن انتقال بنزيما لبطل الدوري السعودي "وجود كريم في الاتحاد سيزيد المنافسة".

وتوج الاتحاد بالدوري بعدما تفوق على النصر في الأمتار الأخير في المسابقة ليحصد اللقب للمرة الأولى منذ 2009.ط

وأضاف رونالدو، الذي سجل 14 هدفا في 16 مباراة في الدوري، "دعوني أتسبب في إزعاج بعض الناس قليلا لم أخطئ حين انتقلت للسعودية. أنا متأكد أن الدوري خلال عامين أو ثلاثة سيكون من أهم المسابقات المحلية في العالم".

ولم يستبعد رونالدو، الذي انتقل إلى النصر في صفقة قياسية لمدة موسمين ونصف الموسم مقابل أكثر من 200 مليون يورو (214.61 مليون دولار) بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في يناير، إمكانية امتلاكه لناد مستقبلا.

وقال الفائز بخمس كرات ذهبية "لا استبعد فكرة امتلاكي لناد. دعونا نرى كيف تتطور كرة القدم ومسابقات الدوري وننظر إلى أوروبا والخارج. لقد فكرت في الأمر منذ عامين".

وقررت السعودية السماح لشركات وجهات كبرى بالاستثمار في أندية رياضية مقابل الاستحواذ عليها، مع طرح مجموعة من الأندية للتخصيص بداية من الربع الأخير في العام الجاري، في خطوة قد تساعد في جذب المزيد من نجوم كرة القدم لدوري المحترفين المحلي.

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