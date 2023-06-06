نادي الاتحاد السعودي يعلن رسمياً ضم كريم بنزيمة حتى 2026

المصدر: رويترز

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أعلن نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الثلاثاء التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيمة من ريال مدريد حتى 2026.

ونشر الاتحاد مقطع فيديو لبنزيمة على تويتر يستعرض مشواره ومهاراته وأظهر اللاعب الفرنسي وهو يوقع العقد ويرفع قميص النادي الذي كتب عليه 2026.

وقال بطل السعودية "البنز اتحادي. الحظ الليلة كريم".

وقال بنزيمة في الفيديو "أنا متحمس أشوفكم في جدة".

وودع بنزيمة الفائز بالكرة الذهبية ناديه ريال مدريد في وقت سابق اليوم في حفل صغير وخاص دون حضور المشجعين ووسائل الإعلام وبعد مسيرة حافلة على مدار 14 عاما.

وترك المهاجم الفرنسي البالغ عمره 35 عاما ناديه بالتراضي من أجل الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي في صفقة تقدر وسائل الإعلام قيمتها بأكثر من 100 مليون يورو (106.93 مليون دولار).

وانضم بنزيمة إلى ريال في 2009 قادما من أولمبيك ليون وأصبح محور هجوم النادي وهدافه الأساسي بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في 2018.

وأحرز بنزيمة 354 هدفا مع ريال ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي النادي على مدار تاريخه خلف رونالدو.

وقدم بنزيمة أفضل مواسمه في 2021-2022 وسجل 44 هدفا في كل المسابقات ليقود ناديه لتعزيز تصدره والفوز باللقب الأوروبي للمرة 14 في تاريخه إلى جانب الفوز بلقب الدوري الإسباني.

ونال بنزيمة بسبب ذلك جائزة الكرة الذهبية وأصبح أول لاعب يفوز بتلك الجائزة منذ فعلها زين الدين زيدان في 1998، وخامس لاعب فرنسي يحقق هذا الإنجاز بصفة عامة.

وسار بنزيمة على خطى كريستيانو رونالدو زميله السابق في ريال مدريد والذي انتقل إلى السعودية في ديسمبر كانون الأول الماضي عندما انضم إلى النصر بعقد سخي.

كما ربطت تقارير عديدة الأرجنتيني ليونيل ميسي باحتمال الانتقال إلى الهلال بعد إعلان رحيله عن باريس سان جيرمان.

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