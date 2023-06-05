مدرب الوداد: هدفنا الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

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أشاد سفين فاندنبروك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي، بأداء لاعبيه رغم الخسارة من الأهلي 1-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الأحد بإستاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وقال سفين فاندنبروك في مؤتمر صحفي عقب المباراة إن فريقه قدم أداء جيدة رغم الخسارة "وهناك مواجهة الإياب يوم الأحد المقبل".

وأضاف:" رغم الخسارة، هي نتيجة جيدة ونستطيع التعويض في مباراة الاحد المقبل بملعبنا".

وأوضح:" هدفنا الدفاع عن اللقب الذي يحمله الوداد من الموسم الماضي، نواجه فريق قوي ومميز ولكننا ايضاً نستطيع حصد اللقب".

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