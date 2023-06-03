النصر السعودي ينهي ارتباطه بحارسه الأرجنتيني روسي

المصدر: رويترز

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أنهى نادي النصر وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أمس الجمعة ارتباطه بحارس مرماه الأرجنتيني أجوستين روسي.

وكان النصر قد تعاقد مع روسي على سبيل الاعارة من بوكا جونيورز لتعويض غياب الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا الذي اصيب في مرفقه خلال مباراة الشباب في الدوري في يناير الماضي.

وتعاقد النصر مع روسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة لكنه أعلن عبر حسابه على تويتر انهاء الارتباط بالحارس.

آجوستين روسي .. شكرًا لك

أمنياتنا لك بالتوفيق 🙏 pic.twitter.com/HawHt7ivpP — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 2, 2023

وكتب النادي على حسابه في تويتر "آجوستين روسي .. شكرا لك أمنياتنا لك بالتوفيق" برفقة صورة للحارس.

وأنهى النصر الموسم في المركز الثاني برصيد 67 نقطة متأخرا بفارق خمس نقاط عن الاتحاد المتوج بلقب الدوري المحلي.

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