النصر السعودي ينهي ارتباطه بحارسه الأرجنتيني روسي

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

أنهى نادي النصر وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أمس الجمعة ارتباطه بحارس مرماه الأرجنتيني أجوستين روسي.

وكان النصر قد تعاقد مع روسي على سبيل الاعارة من بوكا جونيورز لتعويض غياب الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا الذي اصيب في مرفقه خلال مباراة الشباب في الدوري في يناير الماضي.

وتعاقد النصر مع روسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة لكنه أعلن عبر حسابه على تويتر انهاء الارتباط بالحارس.

وكتب النادي على حسابه في تويتر "آجوستين روسي .. شكرا لك أمنياتنا لك بالتوفيق" برفقة صورة للحارس.

وأنهى النصر الموسم في المركز الثاني برصيد 67 نقطة متأخرا بفارق خمس نقاط عن الاتحاد المتوج بلقب الدوري المحلي.

 

طباعة Email
↑ أعلى