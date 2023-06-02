ذوبان الجليد بين الأهلي المصري والتوأم حسن بعد قطيعة السنوات

المصدر: رويترز

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أبدى إبراهيم حسن نجم الأهلي السابق سعادته بحضور احتفالات أكثر الأندية المصرية تتويجا بالألقاب في كرة القدم بافتتاح فرع جديد أمس الخميس في مؤشر على ذوبان الجليد بين التوأم حسن من جانب وناديهما السابق بعد الانتقال للغريم الزمالك قبل أكثر من 20 عاما.

وقال إبراهيم حسن إن الدعوة الرسمية من مجلس إدارة الأهلي جاءت في توقيت مهم "لتؤكد أن الأهلي يقدر أبناءه الحقيقيين".

وقال إبراهيم لرويترز "أشكر محمود الخطيب ومجلس إدارته على هذه الدعوة التي جاءت لتؤكد أن الأهلي يقدر أبناءه الذين ارتدوا قميصه وحققوا إنجازات كبيرة مع الفريق".

وعن غياب شقيقه التوأم حسام عن الاحتفالية قال إبراهيم "حسام تلقى دعوة رسمية لحضور الاحتفالية معي لكن الدعوة وصلته بعد أن سافر إلى الإمارات ولو تلقى الدعوة قبل السفر لكان قد أجل سفره من أجل مشاركة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة لهذه الاحتفالية الرائعة".

وأضاف "هذه الدعوة هي الأولى التي تصلنا من الأهلي منذ فترة تجاوزت الست سنوات وكانت آخر دعوة من مجلس محمود طاهر في احتفالية أقيمت أمام الأهرامات ولا أتذكر مناسبتها".

وأكد أنه وشقيقه يدينان للأهلي بما وصلا إليه مؤكدا أنهما في سنواتهما الأخيرة مع النادي ساعدا الفريق على الهيمنة على لقب الدوري المصري لعدة سنوات والفوز بألقاب أخرى مثل البطولة العربية وكأس السوبر الأفريقية وكأس مصر وغيرها.

وقال إنه لم يترك الأهلي مع شقيقه للانضمام للزمالك في موسم 2000-2001 سوى بسبب عدم تجديد عقديهما رغم أنهما كانا في قمة التألق مع الأهلي ومع منتخب مصر.

واختتم إبراهيم حديثه لرويترز "لقد بدأنا مشوارنا مع الأهلي من فئة الناشئين وكبرنا بالأهلي وحققنا في النادي أفضل أرقام وإنجازات بقميص الأهلي وسنظل ندين بنجوميتنا للنادي فهو بيتنا الكبير.

"محمود الجوهري (مدرب مصر السابق) كان نجما كبيرا ومدربا للأهلي ومع ذلك قام بتدريب الزمالك ولا أحد ينكر انتماءه وحبه للأهلي ونحن كذلك".

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