الزمالك يقتنص فوزاً مثيراً من طلائع الجيش في الدوري المصري

المصدر: د ب أ

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اقتنص الزمالك فوزا مثيرا من ضيفه طلائع الجيش بنتيجة 2 /صفر اليوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة والعشرين للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتقدم حسام عبد المجيد بهدف للزمالك في الدقيقة 88 ثم أضاف المهاجم السنغالي إبراهيما نداي الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 50 نقطة من 29 مباراة في المركز الرابع متأخرا بأربع نقاط عن فيوتشر الذي يمتلك 54 نقطة من 28 مباراة ويحتل المركز الثالث المؤهل لكأس الكونفيدالية، كما يبتعد الزمالك بفارق ثماني نقاط عن بيراميدز الذي يمتلك 58 نقطة من 28 مباراة ويحتل المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال افريقيا.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة من 24 مباراة.

وسيطر الزمالك على مجريات اللعب في أغلب أوقات المباراة وكاد أن يفتتح التسجيل في اكثر من مناسبة لولا تألق محمد شعبان حارس طلائع الجيش والدفاع الصلب للفريق.

وعلى عكس سير اللعب كاد الجيش أن يتقدم بهدف مباغت لكن العارضة منعت هدفا محققا لأحمد أيمن منصور قبل 11 دقيقة من النهاية.

وقبل دقيقتين من نهاية المباراة خطف حسام عبد المجيد هدف التقدم للزمالك بعد ركلة ركنية نفذها أحمد زيزو، وقابلها عبد المجيد برأسه إلى داخل الشباك.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع أضاف نداي الهدف الثاني للزمالك بضربة رأس قوية مستغلا عرضية مصطفى شلبي.

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