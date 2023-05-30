تواصل الصراع بين الجيش الملكي والوداد على لقب الدوري المغربي

المصدر: د ب أ

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تواصل الصراع الشرس بين الجيش الملكي والوداد على لقب الدوري المغربي لكرة القدم بعد أن حقق كلاهما الفوز يوم الاثنين بالمرحلة السادسة والعشرين.

وفاز الجيش الملكي على مضيفه الفتح الرياضي 2 /صفر كما فاز الوداد على ضيفه المغرب التطواني 2 /صفر.

ويتصدر الجيش الملكي جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 57 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الوداد الوصيف.

وعلى ملعب مولاي الحسن سجل أنور طرخات هدف التقدم للجيش الملكي في الدقيقة 55 ثم أضاف عبد الفتاح حدراف الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وشهدت الثواني الأخيرة للمباراة طرد عبد الفتاح حدراف من صفوف الجيش الملكي.

وعلى ملعب محمد الخامس تقدم أمين فرحان بهدف للوداد في شباك المغرب التطواني في الدقيقة 57 ثم أضاف يحيي عطية الله الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وأنهى الوداد المباراة بعشرة لاعبين لطرد جلال الداودي في الدقيقة 85.



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