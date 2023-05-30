وزير الرياضة المصري: من حق مرتضى منصور الترشح لرئاسة الزمالك

المصدر: د ب أ

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أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري أن مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، أعلن من تلقاء نفسه ترك منصبه؛ تنفيذًا للحكم الصادر من القضاء بعزله، لافتًا إلى أنه من حق مرتضى منصور الترشح لرئاسة الزمالك من جديد .

وقال صبحي، في تصريحات تليفزيونية لقناة "صدي البلد" إنه لا توجد أي مجاملة سواء للنادي الأهلي أو الزمالك، ولا يتم الانحياز لأي ناد ضد الآخر، مؤكدًا أن الوزارة تدعم جميع الأندية الشعبية والاستثمارية.

وأضاف أن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أعلن من تلقاء نفسه ترك منصبه؛ تنفيذًا للحكم الصادر من القضاء بعزله، وتلقينا خطابًا من مجلس الزمالك بعزل رئيس النادي والإدارة أصبحت تضامنية بين مجلس الإدارة.

وأوضح أنه لن يتم حل مجلس إدارة الزمالك؛ لأنه قام بتنفيذ القانون، ولم يتم التدخل في اختيارات الجمعية العمومية لأي ناد.

وشدد على أنه تم دراسة الموقف القانوني لرئيس الزمالك المعزول في مدى قانونية ترشحه بالانتخابات المقبلة؛ وحتى الآن من حق رئيس الزمالك المعزول خوض الانتخابات المقبلة لأنه نفذ حكماً مقيداً للحريات وليس مخلًا بالشرف.

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