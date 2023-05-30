وزير الرياضة المصري يكشف حقيقة بيع النادي الأهلي

المصدر: د ب أ

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أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، أنه لا توجد أي صحة لما يتردد عن وجود ضغوط على النادي الأهلي لبيع النادي إلى مستثمرين.

وقال أشرف صبحي في تصريحات تليفزيونية لقناة "صدي البلد" الاثنين إن ما تردد بشأن بيع الأهلي شائعات مغرضة، ويجب الحفاظ على قطبي الكرة المصرية. (الأهلي والزمالك).

وأضاف أن هناك تعديلات جارية في قانون الرياضة المصري بشأن بنود الاستثمارات في الأندية، موضحًا أن القانون الحالي يسمح بتأسيس شركات كرة ولكن لا يسمح لمجلس إدارة النادي بأي دور فيها وهذا يسبب أزمات.

وأوضح أنه يلتقي مع رئيسي الأهلي والزمالك في إطار دعم الوزارة للأندية دون مجاملة ولذلك "قمت بتسهيل الإجراءات الخاصة بالنادي الأهلي من أجل تأسيس شركته"، وشدد أن الأهلي له حق في طرح أسهمه بنظام "التقنين" في شركة الكرة الخاصة بالقلعة الحمراء.

وقال أشرف صبحي، لا توجد أي مجاملة سواء للنادي الأهلي أو الزمالك، ولا يتم الانحياز لأي ناد ضد الآخر، مؤكدًا أن الوزارة تدعم جميع الأندية الشعبية والاستثمارية.

وأضاف أن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أعلن من تلقاء نفسه ترك منصبه؛ تنفيذًا للحكم الصادر من القضاء بعزله، وتلقينا خطابًا من مجلس الزمالك بعزل رئيس النادي والإدارة أصبحت تضامنية بين مجلس الإدارة.

وأوضح أنه لن يتم حل مجلس إدارة الزمالك؛ لأنه قام بتنفيذ القانون، ولم يتم التدخل في اختيارات الجمعية العمومية لأي ناد.

وشدد على أنه تم دراسة الموقف القانوني لرئيس الزمالك المعزول في مدى قانونية ترشحه بالانتخابات المقبلة؛ وحتى الآن من حق رئيس الزمالك المعزول خوض الانتخابات المقبلة لأنه نفذ حكماً مقيداً للحريات وليس مخلًا بالشرف.



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