المصري حجازي يحقق الهدف المتفق عليه مع الاتحاد السعودي

المصدر: رويترز

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أكد أحمد حجازي قائد ومدافع نادي الاتحاد السعودي أن فريقه حقق هدفه الأساسي الذي اتفق عليه بعد انتهاء تجربته بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد تتويج "العميد" بلقب الدوري السعودي للمحترفين لأول مرة خلال 14 عاما.

ولعب مدافع منتخب مصر دورا بارزا في الفوز باللقب بفضل شخصيته القيادية وتألقه في أقوى خط دفاع بالمسابقة، إذ استقبل فريق المدرب نونو إسبريتو سانتو 13 هدفا فقط في 29 مباراة.

وتحامل حجازي (32 عاما) على إصابته ورفض التغيير ليواصل اللعب خلال الفوز 3-صفر على الفيحاء في لقاء حسم اللقب أمس السبت، وبكى فرحا بعد صفارة النهاية.

وقال مدافع وست بروميتش ألبيون وفيورنتينا السابق لشركة الرياضة السعودية (إس.إس.سي) "الحمد لله تعبنا في الفترة الماضية خلال موسم طويل، كنا نستهدف المنافسة على كل لقب وحققنا الهدف الأساسي".

وأضاف "لم نوفق في نهاية الموسم الماضي (حين أهدر الاتحاد الصدارة بفارق كبير لينتزع الهلال اللقب) وقاتلنا هذا الموسم لتحقيق اللقب بمساعدة الإدارة وتضحيات اللاعبين وبأداء جيد يسعد الجماهير التي ترافقنا في كل مكان".

وتابع "كان التحدي كبيرا منذ أول يوم لي هنا واتفقت مع الإدارة على بناء فريق وتحقيق ألقاب.

"جمهور الاتحاد لا يرضى سوى بالمركز الأول، بالصبر والقتال وتدعيم الفريق حققنا النجاح بعد نهاية صعبة على الجميع في الموسم الماضي، ونتمنى تحقيق نتائج أفضل في الموسم المقبل".

وأضاف الاتحاد لقب الدوري إلى كأس السوبر هذا الموسم، وسيمثل السعودية في كأس العالم للأندية على أرضه في ديسمبر المقبل.

ولم يوضح حجازي طبيعة إصابته في تصريحات أخرى لصحيفة (الرياضية)، مشيرا إلى إجراء فحوص في الساعات المقبلة.

وأكد أن الاتحاد "لعب بروح قتالية أكبر" هذا الموسم كرد فعل بعد النهاية الحزينة للموسم الماضي واكتسب خبرة.

وأهدى اللقب إلى عائلته وبالتحديد طفله الجديد "ريان" الذي استقبله قبل أيام قليلة من التتويج.

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