سانتو يثير الغموض حول مستقبله مع الاتحاد بعد التتويج بالدوري

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفض المدرب نونو إسبريتو سانتو حسم مستقبله مع الاتحاد بعد أن قاده للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم لأول مرة منذ 2009 أمس السبت.

وحسم الاتحاد اللقب قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة بعد الفوز 3-صفر على الفيحاء خارج ملعبه، وأصبح المدرب البرتغالي محبوب جماهير "العميد" بعد تحقيق لقب طال انتظاره بعدما كان يصارع الفريق للنجاة من الهبوط في مواسم سابقة.

لكن مدرب توتنهام هوتسبير وولفرهامبتون واندرارز وبورتو السابق أضفى الغموض حول مستقبله وسط شائعات حول رحيله بعد موسم واحد في السعودية.

وقال لشركة الرياضة السعودية (إس.إس.سي) عن هذه التكهنات "أعيش يوما بيوم، اليوم احتفال وغدا عطلة ثم سنستعد للمباراة القادمة بنفس الالتزام والانضباط وأركز في هذا فقط".

وعين النادي المنتمي لجدة سانتو في يوليو العام الماضي بعقد يمتد حتى 2024 خلفا لكوزمين كونترا بعد إهدار صدارة الدوري بفارق كبير في الموسم الماضي لينتزع الهلال اللقب.

وأضاف "أبارك للجميع، للاعبين والجماهير والأجهزة، الجماهير مصدر قوتنا سواء في جدة أو خارجها وأشكرها كثيرا، كان الموسم صعبا واجتهدنا منذ أول يوم".

وتابع "واجهنا مشكلات عديدة وغابت عناصر بارزة وكان لا بد من العمل الجماعي المحكم للتفوق في منافسة شرسة امتدت حتى الرمق الأخير، كل فرق الدوري جيدة وواجهنا ضغوطا حتى النهاية".

وواصل "استجاب اللاعبون بطريقة رائعة، واليوم لم نحقق مجرد فوز بل جاء بأداء رائع.

"العمل والتنظيم من الأسس التي لا نقاش فيها واليوم قطعنا الخطوة الأخيرة وأنا سعيد للغاية".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز