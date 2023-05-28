الاتحاد يحرز لقب الدوري السعودي لأول مرة منذ 2009

المصدر: رويترز

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أحرز نادي الاتحاد لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم لأول مرة منذ 2009 بعد الفوز 3-صفر على الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة، بفضل ثنائية البرازيلي رومارينيو، أمس السبت.

وقبل الجولة الأخيرة، أصبح رصيد الاتحاد 69 نقطة من 29 مباراة، وبفارق خمس نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني الذي تعادل 1-1 مع الاتفاق اليوم أيضا، ليضمن إحراز اللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

وسجل المدافع أحمد شراحيلي الهدف الأول للاتحاد بعد مرور ثلاث دقائق، وأضاف رومارينيو هدفين، بواقع هدف قبل الاستراحة مباشرة، والآخر قرب نهاية الشوط الثاني بعد انفراد بالمرمى.

وحصد الاتحاد لقبا طال انتظاره، بعدما تعثر في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي وأهدى الهلال اللقب، لكن من الواضح أنه تعلم الدرس هذه المرة، وضمن المشاركة في كأس العالم للأندية في السعودية.

وكان الاتحاد يحتاج قبل هذه الجولة إلى الفوز فقط لحسم اللقب، بغض النظر عن نتيجة النصر صاحب المركز الثاني، في ظل تفوقه على أقرب منافسيه في المواجهة المباشرة، لكنه فاز ووسع الفارق.

* بداية نارية

بدأ الاتحاد بكل قوة وأرسل كورونادو ركلة حرة من الجانب الأيمن قابلها شراحيلي من مدى قريب إلى داخل المرمى، ليشعل احتفالات مشجعي ناديه في ملعب الفيحاء.

وصمد الاتحاد أمام بعض محاولات أصحاب الأرض لإدراك التعادل قبل أن يشن هجمة خطيرة عندما مرر الهداف عبد الرزاق حمد الله إلى رومارينيو الذي انفرد بالمرمى وبدا أنه سيضيف الهدف الثاني.

وفي هذه الفرصة، سدد رومارينيو الكرة من مدى قريب لكن فلاديمير ستويكوفيتش حارس الفيحاء أنقذها ببراعة.

لكن قبل الاستراحة بلحظات، أرسل كورونادو ركلة حرة من الجانب الأيمن، من نفس مكان لقطة الهدف الأول، وارتقى رومارينيو عاليا رغم قصر قامته وأضاف الهدف الثاني بضربة رأس لا تصد.

وبدا أن أحمد حجازي قائد ومدافع الاتحاد تعرض لإصابة لكنه تحامل على نفسه وخضع للعلاج وأصر على استكمال المباراة.

واستحوذ رومارينيو على الكرة وتبادلها بسرعة مع زميله حمد الله قبل أن ينفرد بالمرمى ويسدد كرة أرضية في شباك الحارس ستويكوفيتش في الدقيقة 85، ويشير بعلامة انتهاء المواجهة وحسم اللقب.

ومرت الدقائق الأخيرة وسط احتفالات صاخبة من مشجعي الاتحاد باقتناص اللقب بعد غياب، قبل أن يحتفل اللاعبون مع الجماهير.

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