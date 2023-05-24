الصراع على لقب الدوري السعودي يستمر بعد فوز الاتحاد والنصر

المصدر: رويترز

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تواصل الصراع على لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد انتصار الاتحاد متصدر الترتيب على الباطن 1-صفر وفوز النصر على ضيفه الشباب 3-2 في مباراة مثيرة ضمن الجولة 28 من المسابقة.

وقبل جولتين على نهاية الموسم، يواصل الاتحاد تصدره لجدول الترتيب برصيد 66 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط على النصر صاحب المركز الثاني.

وعلى استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، سجل رومارينيو هدف التقدم للاتحاد التسجيل في الدقيقة التاسعة من ضربة رأس رائعة اثر تمريرة عرضية متقنة.

وفي الرياض، افتتح الارجنتيني كريستيان جوانكا التسجيل للشباب في الدقيقة 25 من ركلة جزاء قبل أن يعزز اللاعب ذاته النتيجة باضافة الهدف الثاني بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق.

وبهذا يرفع جوانكا رصيده من الأهداف إلى 55 في الدوري السعودي وفقا للحساب الرسمي للدوري على تويتر.

وقلص اندرسون تاليسكا الفارق للنصر بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واستطاع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منح فريقه الفوز بهدف رائع بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 59.

خسارة الهلال

وفي وقت سابق اليوم، حقق العدالة بعشرة لاعبين فوزا ثمينا 2-صفر على ضيفه الهلال ليخرج من منطقة الهبوط

ورفع العدالة، الذي خاض أغلب الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب من صفوفه، رصيده إلى 27 نقطة ليصعد للمركز 14 متفوقا على الخليج بفارق المواجهات المباشرة.

ومنح ماركوس أنتونسون المقدمة للعدالة من ركلة جزاء سددها في الزاوية اليمين لحارس الهلال حبيب الوطيان في الدقيقة 23.

واحتسب حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء للعدالة بعدما أوضحت الإعادة اصطدام تمريرة محمد العوفي العرضية بيد محمد البريك مدافع الهلال.

ورد الهلال سريعا بعدها بدقيقة حين أرسل البريك تمريرة عرضية لزميله سالم الدوسري الذي سدد من مدى قريب في العارضة.

وكاد العدالة أن يضيف الهدف الثاني قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول بعدما توغل رينالدو لينيس من الجانب الأيسر ومرر لزميله دافيد تيجانيتش لكن جوستافو كويلار لاعب الهلال أبعد التسديدة إلى ركنية.

وبعد العودة لحكم الفيديو، تلقى عبد العزيز العلاوي مدافع العدالة البطاقة الحمراء بسبب تدخل قوي على البريك بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني.

وأنقذ حارس العدالة ميلان مياتوفيتش ضربة رأس خطيرة من صالح الشهري في الدقيقة 56.

وطالب لاعبو الهلال باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 60 بعدما سيطر الحارس مياتوفيتش على الكرة لكنها اصطدمت بيد أحد المدافعين أثناء استحواذه عليها لكن حكم الفيديو المساعد لم يشر بوجود مخالفة.

وسدد البديل محمد القحطاني من مدى قريب لكن حارس العدالة حول الكرة لركنية قبل 19 دقيقة على النهاية.

وضمن بيدرو أوجينيو نقاط المباراة للعدالة من هجمة مرتدة بعدما تلقى تمريرة من كريستوفر جونزاليز لينفرد بالمرمى ويسدد على يمين حارس الهلال قبل ست دقائق من النهاية.

وتجمد رصيد الهلال، حامل اللقب، عند 53 نقطة في المركز الرابع بفارق المواجهات المباشرة عن الشباب الثالث.

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