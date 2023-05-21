الشعباني يعود لقيادة الترجي التونسي خلفاً لمعلول

المصدر: رويترز

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ذكرت وسائل إعلام مصرية أن المدرب التونسي معين الشعباني اعتذر عن عدم الاستمرار مع فريق سيراميكا كليوباترا للعودة لقيادة الترجي الذي توج معه بلقبين في دوري أبطال أفريقيا.

واستقال نبيل معلول من تدريب الترجي عقب الخسارة بملعبه 3-صفر من الأهلي المصري الأسبوع الماضي في ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال.

وقاد المدرب المؤقت أنيس بوسعيدي بطل تونس في الخسارة 1-صفر بالإياب في القاهرة يوم الجمعة.

وأكدت وسائل إعلام توصل الترجي لاتفاق مع الشعباني (41 عاما) للعودة لتونس بعد فترة في مصر مع المصري البورسعيدي ثم سيراميكا الذي تركه بالمركز 11 في الدوري.

ويحتل الترجي المركز الخامس بمرحلة التتويج بالدوري التونسي الممتاز الذي فاز به خمس مرات متتالية تحت قيادة الشعباني من 2017-2021.

كما قاده المدرب لحصد لقبين متتاليين بدوري الأبطال في 2018 و2019.

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