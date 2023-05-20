الأهلي السعودي يطلب 5ر2 مليون دولار نظير تمديد إعارة السومة للعربي القطري

المصدر: د ب أ

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ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن نادي العربي القطري طلب من الأهلي السعودي تمديد إعارة المهاجم السوري عمر السومة لموسم آخر مقابل 5ر1 مليون دولار، لكن الأهلي طلب زيادة العرض القطري إلى 5ر2 مليون دولار، الأمر الذي يرفضه العربي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصدرا مطلعا كشف لها أن النادي القطري يرى أن المبلغ المطلوب يعد كبيرا في ظل تبقي عام واحد في عقد عمر السومة مع الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن العربي سيسعى لحسم ملف المهاجم السوري والوصول إلى مبلغ يرضي كافة الأطراف قبل انطلاق معسكر الفريق الذي يبدأ نهاية الشهر المقبل في إسبانيا، خاصة في ظل رغبة اللاعب الكبيرة في البقاء ضمن صفوف الفريق القطري.

أما الأهلي السعودي، فسينظر العروض المقدمة لضم السومة، والتي يأتي في مقدمتها عرض نادي الغرافة القطري الذي ينافس نظيره العربي على الحصول على خدمات الهداف السوري.

وتواصلت صحيفة "الرياضية" مع عبد الله الجاسم، وكيل أعمال عمر السومة، وقال :"لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي هذه الأخبار، الموضوع لدى النادي الأهلي، والسومة الآن لاعبا أهلاويا."



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